Fedele | ' Osimhen grande attaccante | mi ricorda Asprilla'

Advertising

napolimagazine : RADIO MARTE - Fedele: 'Osimhen contro l'Udinese mi ha ricordato Asprilla, Spalletti? Chissà che non torni Sarri' - AzzurrissimoTwi : ?? L’ESPERTO. Fedele: “Osimhen mi ricorda Asprilla” - - _SiGonfiaLaRete : #Fedele: '#Osimhen ieri mi ha ricordato #Asprilla. Su #Gattuso...' - 1926_cri : Dove ha frequentato la scuola calcio Osimhen? Chiedo per un amico, si chiama Fedele. - nello_paolo : @SpudFNVPN Ma adesso tutti quelli che 'Fabian è scarZo, è lento, è un cammello, aveva ragione fedele', o quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele Osimhen

NAPOLI - "ha fatto progressi enormi e un paio di volte ha 'smollato' come faceva Asprilla : anzi, in più lui ha l'elevazione ". Lo ha detto il dirigente Enrico, a Radio Marte , riferendosi al ...Notizie Napoli . A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enrico, ex dirigente ed oggi opinionista sportivo. "ha fatto dei progressi enormi e un paio di volte ha smollato come faceva Asprilla e ha qualcosa in più: l'elevazione. Asprilla non era un ...Enrico Fedele, ex direttore del Parma, ha analizzato il momento di Victor Osimhen, bomber del Napoli, ai microfoni di Radio Marte.A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente. “Osimhen? Ha fatto dei progressi enormi e un paio di volte ha smollato come faceva Asprilla e ha q ...