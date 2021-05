Elisabetta Belloni al Dis | chi è la prima donna a capo degli 007 italiani

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Cambio al vertice007. Il governo nominato, segretario generale della Farnesina, come nuovo direttore generale al posto di Gennaro Vecchione. La decisione è stata presa questo mercoledì durante il Cisr. Laè lanella storia a guidare l’intelligence italiana. Nata a Roma, 63 anni, è una diplomatica di lungo corso,a ricoprire il ruolo di segretario generale del MinisteroAffari esteri e della Cooperazione internazionale (dal 2016). Laureata in Scienze politiche alla Luiss, ha iniziato a costruire la sua carriera nel 1985, arrivando a ricoprire importanti incarichi nelle ambasciate italiane. Dal 2004 al 2008 ha diretto l’Unità di Crisi del Ministero ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Servizi segreti, svolta al Dis. Via Vecchione, arriva Elisabetta Belloni, la fedelissima di Di Maio - matteosalvinimi : Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del DIS, e buona prosecuzione al generale Mario Parente. - davidallegranti : Mario Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni p… - CinziaEmanuelli : RT @jacopo_iacoboni: Il governo Draghi sostituisce alla guida del Dis il generale Gennaro Vecchione, uomo fidatissimo di Conte, con l’ambas… - tempoweb : Draghi mette una donna a capo dei Servizi e fa saltare l'uomo di Conte #mariodraghi #servizi #elisabettabelloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Belloni

La Repubblica

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatoreDirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione . Il presidente Mario Draghi ha ...E'il nuovo capo dell'intelligence. La segretaria generale della Farnesina prende il posto del prefetto Vecchione. Ennesimo segno di discontinuità rispetto alla gestione ..."Rivolgo i miei sentiti e sinceri complimenti all'ambasciatore Elisabetta Belloni per il nuovo incarico alla direzione del dipartimento ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in ...