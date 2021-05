Distrazione fatale in scooter: si schianta contro l'auto parcheggiata e muore a 24 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un ragazzo di 24 anni, del Ghana, è morto questa notte nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le ferite riportate nell'incidente di ieri sera attorno alle 21.30 a Neviano . Per cause in corso di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un ragazzo di 24, del Ghana, è morto questa notte nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le ferite riportate nell'incidente di ieri sera attorno alle 21.30 a Neviano . Per cause in corso di ...

