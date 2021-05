Diffidati Lazio-Parma, biancocelesti a rischio squalifica in vista della Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ lunghissima la lista dei Diffidati della Lazio prima di giocare contro il Parma nel turno infrasettimanale che sono perciò a rischio squalifica in vista del derby capitolino contro la Roma. Akpa Akpro, Caicedo, Cataldi, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Parolo sono tutti a rischio squalifica qualora dovessero rimediare un’ammonizione allo stadio Olimpico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ lunghissima la lista deiprima di giocare contro ilnel turno infrasettimanale che sono perciò aindel derby capitolino contro la. Akpa Akpro, Caicedo, Cataldi, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Parolo sono tutti aqualora dovessero rimediare un’ammonizione allo stadio Olimpico. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Lazio Lazio: emergenza a centrocampo tra acciacchi, diffide e squalifiche In più, la Lazio conta ben 7 diffidati, sei dei quali a centrocampo. Si tratta in primis di Milinkovic (a rischio per il match dopo l'operazione al naso) e Luis Alberto , al quale Inzaghi darà a ...

Giudice Sportivo: Ricci unico assente per Samp - Spezia 1 giornata di squalifica : Leiva e Pereira (Lazio), Nkoulou (Torino), Ricci (Spezia), Saelemaekers (Milan), Schiattarella (Benevento). Diffidati Sampdoria : Balde, Thorsby.

Diffidati Lazio, tutto il centrocampo a rischio per il Derby

Diffidati Lazio-Parma, biancocelesti a rischio squalifica in vista della Roma E' lunghissima la lista dei diffidati della Lazio prima di giocare contro il Parma nel turno infrasettimanale che sono perciò a rischio squalifica in vista del derby capitolino contro la Roma. Akpa Ak ...

