David di Donatello, è trionfo per Sophia Loren: la sua reazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sophia Loren ha trionfato ancora una volta al David di Donatello, la famosa attrice è apparsa davvero emozionata sul palco, quale è stata la sua reazione Un altro grande successo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha trionfato ancora una volta aldi, la famosa attrice è apparsa davvero emozionata sul palco, quale è stata la suaUn altro grande successo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - tomafra1981 : RT @AliprandiJacopo: 'Mi chiamo Francesco Totti' ha vinto il David di Donatello 2021 per il miglior documentario. Infascelli, il regista,… - creTania_ : A Mattia Torre dovremmo dare un David di Donatello per Boris ogni anno, così, de botto, senza senso ?? -