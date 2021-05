Dadone | nasce Servizio civile digitale per 1 000 volontari

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – “Favorire l’utilizzo dei servizi pubblici digitali da parte di tutti i cittadini, riequilibrare le disparità sociali, formare i giovani e investire sulle loro competenze: questi i principali obiettivi del programma che vuole contrastare il divariola sperimentazione delche coinvolgerà 1000aprendo la strada ad un percorso importante per il paese nella transizioneche abbiamo intrapreso anche a livello governativo”. Lo ha scritto su Facebook la ministra per le politiche giovanili Fabiana. Coloro che diventeranno facilitatori digitali potranno contribuire all’utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e aiutare a rendere possibile il godimento dei diritti ...

Advertising

ProDocente : Nasce Giovani - aperegina61 : RT @orizzontescuola: Nasce Giovani - orizzontescuola : Nasce Giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Dadone nasce

Borsa Italiana

la sperimentazione del Servizio Civile Digitale che coinvolgerà 1000 volontari aprendo la ... Lo ha scritto su Facebook la ministra per le politiche giovanili Fabiana. Coloro che ...Prova ulteriore dell'importanza dell'iniziativa, il patrocinio da parte del Ministro per le politiche giovanili Fabiana. Il progettoperché oggi non è più possibile rimandare un ...(Teleborsa) – “Favorire l’utilizzo dei servizi pubblici digitali da parte di tutti i cittadini, riequilibrare le disparità sociali, formare i giovani e investire sulle loro ...La 43enne viterbese si occupava di turismo già nell'assessorato di Coia. Ora la promozione, con l'attribuzione delle deleghe lasciate vacanti da Frongia ...