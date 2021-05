Covid, azzerate le ospedalizzazioni a San Marino (Di mercoledì 12 maggio 2021) SAN Marino (ITALPRESS) – I Segretari di Stato per gli Affari Esteri di San Marino Luca Beccari, per la Sanità Roberto Ciavatta, per il Turismo Federico Pedini Amati e per il Lavoro Teodoro Lonfernini, hanno presentato alla stampa gli obiettivi raggiunti dalla Campagna Vaccinale portata avanti dalla Repubblica di San Marino e la prossima apertura della stessa ai sammarinesi residenti all’estero e ai turisti stranieri non residenti in Italia (con Sputnik V).Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri) sottolinea che “questa conferenza stampa ci offre l’occasione di fare un’analisi ampia sull’evoluzione della campagna vaccinale nella Repubblica di San Marino e sulle iniziative strettamente connesse al tema che il Congresso di Stato sta portando avanti. San Marino si proietta in maniera ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) SAN(ITALPRESS) – I Segretari di Stato per gli Affari Esteri di SanLuca Beccari, per la Sanità Roberto Ciavatta, per il Turismo Federico Pedini Amati e per il Lavoro Teodoro Lonfernini, hanno presentato alla stampa gli obiettivi raggiunti dalla Campagna Vaccinale portata avanti dalla Repubblica di Sane la prossima apertura della stessa ai sammarinesi residenti all’estero e ai turisti stranieri non residenti in Italia (con Sputnik V).Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri) sottolinea che “questa conferenza stampa ci offre l’occasione di fare un’analisi ampia sull’evoluzione della campagna vaccinale nella Repubblica di Sane sulle iniziative strettamente connesse al tema che il Congresso di Stato sta portando avanti. Sansi proietta in maniera ...

