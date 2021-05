Controlli, sequestri, rifiuti, autovelox e multe: il bilancio del sindaco (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Importante bilancio del sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Il Primo cittadino comunica: “Continuano i Controlli sul territorio intensificati nelle ultime settimane a seguito di una affluenza maggiore di persone dovuta al passaggio della Campania in zona gialla. I carabinieri, con 66 unità impiegate hanno effettuato 483 Controlli di cui 192 su veicoli. Inoltre 5 perquisizioni personali; 1 perquisizione domiciliare; sequestrati 2,5 chilogrammi di hashish e 1,6 di marijuana; 16 denunce in stato di libertà; 7 segnalazioni per uso di stupefacenti; 28 contravvenzioni elevate, di cui 5 per inosservanza delle norme anti-Covid. La Polizia Locale ha massimizzato la propria presenza sulla fascia costiera presidiando il tratto Ponte Asa e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Importantedeldel Comune di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Il Primo cittadino comunica: “Continuano isul territorio intensificati nelle ultime settimane a seguito di una affluenza maggiore di persone dovuta al passaggio della Campania in zona gialla. I carabinieri, con 66 unità impiegate hanno effettuato 483di cui 192 su veicoli. Inoltre 5 perquisizioni personali; 1 perquisizione domiciliare; sequestrati 2,5 chilogrammi di hashish e 1,6 di marijuana; 16 denunce in stato di libertà; 7 segnalazioni per uso di stupefacenti; 28 contravvenzioni elevate, di cui 5 per inosservanza delle norme anti-Covid. La Polizia Locale ha massimizzato la propria presenza sulla fascia costiera presidiando il tratto Ponte Asa e ...

