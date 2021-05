Come funziona lo smart working semplificato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo smart working con procedura semplificata è stato introdotto per favorire la diffusione del lavoro agile, alleggerendo gli adempimenti burocratici necessari per le aziende e per i lavoratori. In sostanza nella procedura di attivazione dello smart working non semplificato, è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli accordi individuali stretti con i lavoratori ai quali viene concesso il lavoro agile. Nei casi di smart working semplificato, invece, per quanto la comunicazione sul portale Servizi.lavoro.gov.it resti obbligatoria, non serve allegare l’accordo con il lavoratore. smart working semplificato cos’è e quando si usa? L’attivazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Locon procedura semplificata è stato introdotto per favorire la diffusione del lavoro agile, alleggerendo gli adempimenti burocratici necessari per le aziende e per i lavoratori. In sostanza nella procedura di attivazione dellonon, è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli accordi individuali stretti con i lavoratori ai quali viene concesso il lavoro agile. Nei casi di, invece, per quanto la comunicazione sul portale Servizi.lavoro.gov.it resti obbligatoria, non serve allegare l’accordo con il lavoratore.cos’è e quando si usa? L’attivazione ...

