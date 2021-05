Climb The Giant Man è il Roblox game gratuito che dovete provare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con il noto Roblox, si sa, è possibile creare i propri stessi giochi, con un editor apposito, e metterli a disposizione della community: è quello che ha fatto anche Terry Cavanagh, autore di apprezzati titoli indie come Super Hexagon, Dicey Dungeons e VVVVVV, creando Climb The Giant Man. Si tratta, in gergo, di un Obby, ovvero un Obstacle Course, quindi un gioco di genere platform specializzato nel rendere la vita difficile al giocatore di turno tra salti e ostacoli, con un obiettivo da raggiungere. Il titolo la dice tutta: lo scopo è scalare una gigantesca struttura dalla forma umanoide, partendo dai suoi piedoni. Si tratta di ben 38 stage irti di divertenti ostacoli su piattaforme. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con il noto, si sa, è possibile creare i propri stessi giochi, con un editor apposito, e metterli a disposizione della community: è quello che ha fatto anche Terry Cavanagh, autore di apprezzati titoli indie come Super Hexagon, Dicey Dungeons e VVVVVV, creandoTheMan. Si tratta, in gergo, di un Obby, ovvero un Obstacle Course, quindi un gioco di genere platform specializzato nel rendere la vita difficile al giocatore di turno tra salti e ostacoli, con un obiettivo da raggiungere. Il titolo la dice tutta: lo scopo è scalare una gigantesca struttura dalla forma umanoide, partendo dai suoi piedoni. Si tratta di ben 38 stage irti di divertenti ostacoli su piattaforme. Leggi altro...

