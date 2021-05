Cinema in lutto: è morta la star de L’attimo fuggente (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno dei villain de L’attimo fuggente, Norman Lloyd, è morto ieri nella propria abitazione di Los Angeles. Era uno degli attori più amati. Norman Lloyd (GettyImages)L’abbiamo odiato ne L’attimo fuggente, quando nel ruolo del preside Nolan metteva alla porta Robin Williams. Per anni Norman Lloyd è stata una pietra miliare del Cinema. Il suo esordio risale addirittura al lontano 1939. Ha lavorato con i migliori registi del mondo. In particolare nel 1942 partecipò a Sabotatori di Alfred Hitchcock. Sempre per il maestro dell’horror partecipò negli anni ’50 ad alcuni episodi della serie televisiva Alfred Hitchcock presenta nel ruolo di diversi villain. Proficua la sua produzione televisiva dove recitò accanto alla grandissima Angela Lansbury ne La signora in giallo. Tanti altri film dopo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno dei villain de, Norman Lloyd, è morto ieri nella propria abitazione di Los Angeles. Era uno degli attori più amati. Norman Lloyd (GettyImages)L’abbiamo odiato ne, quando nel ruolo del preside Nolan metteva alla porta Robin Williams. Per anni Norman Lloyd è stata una pietra miliare del. Il suo esordio risale addirittura al lontano 1939. Ha lavorato con i migliori registi del mondo. In particolare nel 1942 partecipò a Sabotatori di Alfred Hitchcock. Sempre per il maestro dell’horror partecipò negli anni ’50 ad alcuni episodi della serie televisiva Alfred Hitchcock presenta nel ruolo di diversi villain. Proficua la sua produzione televisiva dove recitò accanto alla grandissima Angela Lansbury ne La signora in giallo. Tanti altri film dopo ...

