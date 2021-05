Cagliari-Fiorentina, Iachini: “Concentrati ma imprecisi tecnicamente” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Siamo venuti qui per cercare di portare a casa i tre punti, davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti e ne è uscita una partita tesa e tattica, noi abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico e ciò non ci ha permesso di costruire quello che avevamo preparato”. Questa l’analisi di Beppe Iachini dopo il pareggio a reti inviolate della Fiorentina alla Sardegna Arena contro il Cagliari. “Sotto il punto di vista dell’attenzione, la squadra è stata concentrata per 95’ ma capisco il pathos per l’importanza dei risultati – prosegue il tecnico viola a Dazn – ma abbiamo dato continuità. Non dimentichiamo che stiamo giocando ogni tre giorni alla fine della stagione ed è mancata un po’ di brillantezza”. Pur senza segnare, ancora positiva la prestazione di Vlahovic: “Sta facendo il suo percorso di crescita, già ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Siamo venuti qui per cercare di portare a casa i tre punti, davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti e ne è uscita una partita tesa e tattica, noi abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico e ciò non ci ha permesso di costruire quello che avevamo preparato”. Questa l’analisi di Beppedopo il pareggio a reti inviolate dellaalla Sardegna Arena contro il. “Sotto il punto di vista dell’attenzione, la squadra è stata concentrata per 95’ ma capisco il pathos per l’importanza dei risultati – prosegue il tecnico viola a Dazn – ma abbiamo dato continuità. Non dimentichiamo che stiamo giocando ogni tre giorni alla fine della stagione ed è mancata un po’ di brillantezza”. Pur senza segnare, ancora positiva la prestazione di Vlahovic: “Sta facendo il suo percorso di crescita, già ...

OptaPaolo : 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #CagliariFiorentina - marilisa06 : RT @ZzGiaco: attendiamo interrogazione parlamentare di mastella per il pareggio tra cagliari e fiorentina #CagliariFiorentina #forzacasted… - ResultadosND : Cagliari 0-0 Fiorentina #SerieA ???? - andtrap : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… - gabrieleburini : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… -