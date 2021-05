Breve storia della promozione della Salernitana in Serie A (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poche volte, negli ultimi anni, sono capitate lotte promozione drammatiche come in questa stagione di Serie B. A fine aprile il Lecce sembrava già destinata a chiudere il campionato in seconda posizione, dove era arrivato al termine di una rincorsa eccezionale, culminata con una Serie di 11 risultati consecutivi. Nonostante l’assenza di un giocatore chiave come Mancosu, la squadra di Corini era stata l’unica capace di tenersi al ritmo dell’Empoli, anche grazie al grande momento di Coda, che nel mese di marzo aveva messo a segno quattro doppiette consecutive. L’ultima di questa era arrivata contro la Salernitana, che con quella sconfitta aveva subito il sorpasso, e chiudeva una striscia altrettanto lunga nel modo più doloroso possibile. Poco più indietro c’era il Monza di Brocchi, che proprio in quelle settimane – dopo ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poche volte, negli ultimi anni, sono capitate lottedrammatiche come in questa stagione diB. A fine aprile il Lecce sembrava già destinata a chiudere il campionato in seconda posizione, dove era arrivato al termine di una rincorsa eccezionale, culminata con unadi 11 risultati consecutivi. Nonostante l’assenza di un giocatore chiave come Mancosu, la squadra di Corini era stata l’unica capace di tenersi al ritmo dell’Empoli, anche grazie al grande momento di Coda, che nel mese di marzo aveva messo a segno quattro doppiette consecutive. L’ultima di questa era arrivata contro la, che con quella sconfitta aveva subito il sorpasso, e chiudeva una striscia altrettanto lunga nel modo più doloroso possibile. Poco più indietro c’era il Monza di Brocchi, che proprio in quelle settimane – dopo ...

AndreaDianetti : Breve storia triste: Il #razzocinese è riuscito ad andare alle Maldive prima di me. Fine. - NadirTacchi : RT @AldoSciara: Breve storia triste pt.2: Italia Viva posta un tweet in cui ignora totalmente la causa palestinese, Italia Viva Rimini deci… - MariaNadiaMai2 : RT @jacopo_iacoboni: Il cattivo tecnocrate Draghi, senza vantarlo, ha deciso non percepire il compenso che gli spetterebbe da premier L’av… - paolamleone : RT @jacopo_iacoboni: Il cattivo tecnocrate Draghi, senza vantarlo, ha deciso non percepire il compenso che gli spetterebbe da premier L’av… - bertolire : RT @jacopo_iacoboni: Il cattivo tecnocrate Draghi, senza vantarlo, ha deciso non percepire il compenso che gli spetterebbe da premier L’av… -