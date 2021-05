Ancora pioggia di razzi tra Israele e Gaza: nella notte colpita anche Tel Aviv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Israele-Gaza ultime notizie. Gli scontri si stanno facendo sempre più intensi, e i razzi continuano a illuminare il cielo. Sono più di 400 quelli caduti su Israele, e sono stati diversi i bombardamenti compiuti dall’esercito israeliano su Gaza. Ieri sera, poi, alcuni sono arrivati anche sulla città di Tel Aviv, anche se i più sono stati intercettati dai sistemi di difesa israeliani. Israele-Gaza, cosa sta succedendo Gli scontri sembrano lontani dal fermarsi. La dura risposta dei gruppi palestinesi è arrivata in seguito alla distruzione di un palazzo nella Striscia, dove erano presenti uffici politici di Hamas. E sebbene al momento sembra che il governo israeliano abbia escluso la possibilità di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)ultime notizie. Gli scontri si stanno facendo sempre più intensi, e icontinuano a illuminare il cielo. Sono più di 400 quelli caduti su, e sono stati diversi i bombardamenti compiuti dall’esercito israeliano su. Ieri sera, poi, alcuni sono arrivatisulla città di Telse i più sono stati intercettati dai sistemi di difesa israeliani., cosa sta succedendo Gli scontri sembrano lontani dal fermarsi. La dura risposta dei gruppi palestinesi è arrivata in seguito alla distruzione di un palazzoStriscia, dove erano presenti uffici politici di Hamas. E sebbene al momento sembra che il governo israeliano abbia escluso la possibilità di ...

