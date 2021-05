Al via dal 18 maggio HeatherParisi.tv: danza, ginnastica, cucina, aneddoti sulla carriera e live per rispondere a domande e curiosità (Di mercoledì 12 maggio 2021) Heather Parisi: le immagini di una carriera impareggiabile guarda le foto I nuovi progetti non hanno età. Almeno per Heather Parisi che, a 61 anni, ha deciso di lanciare una sua tv online. Ballerina, attrice, cantante, mamma, moglie: Heather non si ferma. E annuncia il suo prossimo lavoro sui social. Leggi anche › Come trovare l’uomo e fare le mamme a 50 anni? Heather Parisi dispensa consigli › Heather Parisi compie 61 anni e attacca gli haters: «Mamma nonna?!» ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Heather Parisi: le immagini di unaimpareggiabile guarda le foto I nuovi progetti non hanno età. Almeno per Heather Parisi che, a 61 anni, ha deciso di lanciare una sua tv online. Ballerina, attrice, cantante, mamma, moglie: Heather non si ferma. E annuncia il suo prossimo lavoro sui social. Leggi anche › Come trovare l’uomo e fare le mamme a 50 anni? Heather Parisi dispensa consigli › Heather Parisi compie 61 anni e attacca gli haters: «Mamma nonna?!» ...

