'Affermazioni gravi del consigliere Balducci': è bufera per un post su Facebook (Di mercoledì 12 maggio 2021) Scintille tra il direttivo della pro loco di Barga e il consigliere comunale Beatrice Balducci per un post pubblicato su Facebook da quest'ultima ed inerente l'organizzazione di un evento sportivo sul ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Scintille tra il direttivo della pro loco di Barga e ilcomunale Beatriceper unpubblicato suda quest'ultima ed inerente l'organizzazione di un evento sportivo sul ...

Advertising

ocaignorante : @sabry_vix @GuidoCrosetto @marco_gervasoni Le deve riportare #Grosseto, visto che non considera come gravi le affer… - serialtroller13 : @Davide_pio78 @RobertoBurioni Sono gravi affermazioni - Ali_stylinson_ : RT @gioxgolden: Il closet è un’argomento così delicato che mi sento in difetto solo a parlarne. E affermazioni come quelle di Olivia non so… -