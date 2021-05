Uomini e Donne, anticipazioni dell’11 maggio: Vanessa fugge via, Massimiliano la rincorre (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si inizierà con Massimiliano. La conduttrice Maria De Filippi chiederà a quest’ultimo se vuole vedere prima l’esterna di Vanessa o di Eugenia. A quel punto il tronista di andare per ordine dunque sceglierà Vanessa, ma quest’ultima chiede L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale diLedella puntata odierna di, svelano che si inizierà con. La conduttrice Maria De Filippi chiederà a quest’ultimo se vuole vedere prima l’esterna dio di Eugenia. A quel punto il tronista di andare per ordine dunque sceglierà, ma quest’ultima chiede L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - Daniele65070233 : RT @Semreh10: Sfatiamo un mito…le tette arrivano agli uomini nello stesso modo in cui i cazzi arrivano alle donne…solo che un uomo le tiene… - aliciasbb : RT @robertosaviano: Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge che… -