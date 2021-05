Uomini e donne, anticipazioni 11 maggio: Vanessa lascia lo studio (Di martedì 11 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 11 maggio rivelano che Eugenia e Massimiliano avranno un duro scontro Uomini e donneContinua la messa in onda pomeridiana con Uomini e donne. Oggi, 11 maggio va in onda il secondo appuntamento della settimana e dopo la scelta di Samantha Curcio, vedremo come procede la conoscenza tra Massimiliano e le due sue corteggiatrici. Il giovane tronista è uscito ancora una volta con Vanessa ed Eugenia e proprio con quest’ultima le cose non sembrano andare per il meglio. Vediamo nel dettaglio cosa rivelano gli spoiler. Eugenia scrive una lettera a Massimiliano Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 maggio 2021) Ledirelative alla puntata di oggi 11rivelano che Eugenia e Massimiliano avranno un duro scontroContinua la messa in onda pomeridiana con. Oggi, 11va in onda il secondo appuntamento della settimana e dopo la scelta di Samantha Curcio, vedremo come procede la conoscenza tra Massimiliano e le due sue corteggiatrici. Il giovane tronista è uscito ancora una volta coned Eugenia e proprio con quest’ultima le cose non sembrano andare per il meglio. Vediamo nel dettaglio cosa rivelano gli spoiler. Eugenia scrive una lettera a Massimiliano Ledella puntata odierna die ...

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - ilariomaiolo : I poveri non sono invisibili. I poveri sono davanti agli occhi di tutti, sia delle donne e sia degli uomini. E che… - annetteakuma : RT @elecrasticheart: Aspettate che scoprano che alla Libreria delle Donne di Bologna per scelta delle libraie non si trovano libri scritti… -