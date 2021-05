Torino Estate Ragazzi 2021 | preiscrizioni aperte dal 19 maggio

(Di martedì 11 maggio 2021) Da mercoledì 19al 1 giugno le famiglie potranno preiscrivere i propri figli online asul sito https://.it/ Le attività – rivolte alle bambine e ai bambini, anche non residenti, che frequentano la scuola primaria a– partiranno il 14 giugno e si concluderanno il 30 luglio. I centri estivi sono un servizio tradizionalmente offerto alle mamme e ai papà dalla Città diattraverso ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio e la collaborazione dei dirigenti scolastici. L’edizionepropone alcune novità. Le attività educative e ludiche in programma per le ...

