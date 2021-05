Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.2 al largo di Tropea (Di martedì 11 maggio 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:03 al largo della costa occidentale della Calabria, davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 50 km di profondità ed epicentro a 12 km da Tropea. Non si segnalano danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 maggio 2021) Unadidi3.2 è stata registrata alle 4:03 aldella costa occidentale della, davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 50 km di profondità ed epicentro a 12 km da. Non si segnalano danni a persone o cose.

