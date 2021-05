Sparatoria in una scuola in Russia: 11 morti | Arrestato l'assalitore: è un ragazzo di 19 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 11 persone sono morte in seguito a una Sparatoria in una scuola di Kazan , città della Russia centrale, nello Stato del Tatarstan. Ad aprire il fuoco, secondo quanto riporta Interfax, è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 11 persone sono morte in seguito a unain unadi Kazan , città dellacentrale, nello Stato del Tatarstan. Ad aprire il fuoco, secondo quanto riporta Interfax, è stato ...

