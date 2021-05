Sampdoria-Spezia | i convocati di Italiano | assente Chabot

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - sportface2016 : #SampdoriaSpezia, i convocati di #Italiano - JuriLertora : Sampdoria-Spezia, la probabile formazione di Calcio #Spezia - - zazoomblog : Convocati Spezia per la Sampdoria: quattro assenze per Italiano - #Convocati #Spezia #Sampdoria: - infoitsport : Sampdoria, Ranieri: 'Non dobbiamo far ragionare lo Spezia' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Spezia

Convocati: le scelte del tecnico Antonio Conte in vista del match contro laper la 35a giornata di Serie A Loaffronterà lanel corso della 36a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20.45 allo stadio Ferraris. Non saranno della partita l'ex Julian Chabot, Titas Krapikas,...COLLEY " Dopo il pesante 5 - 1 subito contro l' Inter , laospiterà a Marassi loa caccia di punti salvezza. Colley, tra i migliori della stagione doriana, potrà essere decisivo per ...Nzola non convocato per motivi disciplinari nello Spezia. Salterà la sfida con la Sampdoria per non essersi presentato in tribuna col Napoli.Brutte notizie per lo Spezia e per chi ha Nzola al Fantacalcio. L'attaccante, protagonista di una seconda parte di stagione deludente, non figura nella lista dei giocatori convocati da mister Italiano ...