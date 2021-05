Salernitana in Serie A: la festa scatenata, il discorso di Lotito e la tragedia (Di martedì 11 maggio 2021) La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni, è stata una cavalcata sorprendente quella della squadra di Castori che è tornata nel calcio che conta. L’ufficialità del salto di categoria è arrivata dopo il successo in trasferta contro il Pescara: dopo un primo tempo in difficoltà gli ospiti sono entrati in campo con la giusta convinzione e hanno chiuso i conti con un netto 0-3 grazie alle reti messe a segno da Anderson, Casasola e Tutino. Solo l’Empoli ha fatto meglio della Salernitana e la compagine di Castori si candida ad essere una protagonista anche nella prossima stagione in massima categoria. Al fischio finale i tifosi si sono scatenati e sono scesi in strada per festeggiare il risultato storico. Il discorso di Lotito Foto di Danilo Di Giovanni / AnsaIl presidente Claudio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Latorna inA dopo 23 anni, è stata una cavalcata sorprendente quella della squadra di Castori che è tornata nel calcio che conta. L’ufficialità del salto di categoria è arrivata dopo il successo in trasferta contro il Pescara: dopo un primo tempo in difficoltà gli ospiti sono entrati in campo con la giusta convinzione e hanno chiuso i conti con un netto 0-3 grazie alle reti messe a segno da Anderson, Casasola e Tutino. Solo l’Empoli ha fatto meglio dellae la compagine di Castori si candida ad essere una protagonista anche nella prossima stagione in massima categoria. Al fischio finale i tifosi si sono scatenati e sono scesi in strada per festeggiare il risultato storico. IldiFoto di Danilo Di Giovanni / AnsaIl presidente Claudio ...

