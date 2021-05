Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: 8 bambini morti (Di martedì 11 maggio 2021) Una sparatoria si è verificata in Russia, a Kazan, all’interno di un edificio scolastico. morti 8 bambini ed un insegnante Un’efferata sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola di Kazan, in Russia. Qui, due uomini entrati all’interno dell’edificio scolastico, hanno aperto il fuoco contro bambini e insegnanti. Per il momento, secondo quanto riportato dalla fonte locale Ria Novosti, il bilancio delle vittime dovrebbe essere di 9: 8 bambini ed un insegnante. Oltre alle vittime, morte a seguito dei proiettili sparati dai due uomini, ci sarebbero almeno quattro feriti che sono stati trasportati in ospedale. Secondo altre fonti, invece, le vittime sarebbero almeno dieci. Ovviamente, al ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) Unasi è verificata in, a, all’interno di un edificio scolastico.ed un insegnante Un’efferatasi è verificata questa mattina in unadi, in. Qui, due uomini entrati all’interno dell’edificio scolastico, hanno aperto il fuoco controe insegnanti. Per il momento, secondo quanto riportato dalla fonte locale Ria Novosti, il bilancio delle vittime dovrebbe essere di 9: 8ed un insegnante. Oltre alle vittime, morte a seguito dei proiettili sparati dai due uomini, ci sarebbero almeno quattro feriti che sono stati trasportati in ospedale. Secondo altre fonti, invece, le vittime sarebbero almeno dieci. Ovviamente, al ...

