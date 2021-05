Russia, condannata la 19enne anti-Putin Olga Misik: per lei 2 anni e due mesi di “restrizioni della libertà” (Di martedì 11 maggio 2021) Alexei Navalny continua a scontare la sua pena nella colonia penale di Vladimir, a duecento chilometri da Mosca, mentre gli uffici della sua organizzazione vengono smantellati in tutta la Russia. E Mosca continua ad accanirsi contro gli oppositori politici. L’ultimo caso è quello di Olga Misik, studentessa dell’Università di Mosca condannata a due anni e due mesi di misure restrittive della libertà. In particolare, le è stato imposto un coprifuoco ad hoc e per questo lasso di tempo non potrà uscire di casa fra le dieci di sera e le sei del mattino. Misk, insieme ad altri due ragazzi, Ivan Vorobyevsky e Igor Basharimov, sono stati giudicati colpevoli di vandalismo per aver affisso un poster in sostegno dei prigionieri politici sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Alexei Navalny continua a scontare la sua pena nella colonia penale di Vladimir, a duecento chilometri da Mosca, mentre gli ufficisua organizzazione vengono smantellati in tutta la. E Mosca continua ad accanirsi contro gli oppositori politici. L’ultimo caso è quello di, studentessa dell’Università di Moscaa duee duedi misure restrittive. In particolare, le è stato imposto un coprifuoco ad hoc e per questo lasso di tempo non potrà uscire di casa fra le dieci di sera e le sei del mattino. Misk, insieme ad altri due ragazzi, Ivan Vorobyevsky e Igor Basharimov, sono stati giudicati colpevoli di vandalismo per aver affisso un poster in sostegno dei prigionieri politici sulla ...

Advertising

doompom1 : RT @Open_gol: L'attivista russa è stata condannata assieme ad altri due attivisti per aver affisso, nell'agosto 2020, un manifesto contro i… - TV7Benevento : **Russia: attivista Olga Misik condannata a due anni e due mesi di misure restrittive**... - francirisso : RT @Open_gol: L'attivista russa è stata condannata assieme ad altri due attivisti per aver affisso, nell'agosto 2020, un manifesto contro i… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: L'attivista russa è stata condannata assieme ad altri due attivisti per aver affisso, nell'agosto 2020, un manifesto contro i… - Open_gol : L'attivista russa è stata condannata assieme ad altri due attivisti per aver affisso, nell'agosto 2020, un manifest… -