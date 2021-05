Roma:Salvini,candidatura Bertolaso è in campo,uniti vinciamo (Di martedì 11 maggio 2021) "A Roma, se va bene, la sinistra alle comunali corre divisa in tre. Se il centrodestra fa un sforzo finale, noi andiamo uniti e possiamo vincere". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "A, se va bene, la sinistra alle comunali corre divisa in tre. Se il centrodestra fa un sforzo finale, noi andiamoe possiamo vincere". Lo dice il leader della Lega Matteoal ...

Advertising

BaldinoVittoria : A Roma al fianco di @virginiaraggi. Noi del #M5S ci aspettiamo dal #Pd lealtà e correttezza. Non slogan e attacchi… - PaolaTavernaM5S : Quando la pista ciclabile del lungotevere appariva ne 'La Grande Bellezza' non ho visto Salvini stracciarsi le vest… - LegaSalvini : #SALVINI: 'LA GESTIONE #RAGGI È STATA DISASTROSA, L’ULTIMO PROBLEMA È LO SCEMPIO DELLA COLATA D’ASFALTO SUL LUNGOTE… - GHERARDIMAURO1 : RT @AnsaRomaLazio: Roma:Salvini,candidatura Bertolaso è in campo,uniti vinciamo. La sinistra corre divisa in tre, serve sforzo finale #ANSA… - AnsaRomaLazio : Roma:Salvini,candidatura Bertolaso è in campo,uniti vinciamo. La sinistra corre divisa in tre, serve sforzo finale… -