Ranieri e Italiano pre Sampdoria-Spezia (Di martedì 11 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio 2021 alle 20.45 al Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria ospiterà lo Spezia nella gara valida per la 36° giornata di campionato di Serie A. Ranieri e Italiano sono intervenuti in conferenza stampa pre Sampdoria-Spezia. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Ranieri? L’allenatore dei blucerchiati ha presentato così la sfida casalinga contro lo Spezia: “Fortunatamente dopo la partita non bellissima contro l’Inter, anche se come sospettavo abbiamo corso di più delle altre partite ma quando non si corre tutti insieme e non si arriva a tempo si fanno brutte figure, c’è subito un’altra partita. Lo Spezia ci ha battuto all’andata per cui abbiamo giustamente lo spirito di rivalsa e vogliamo fare una gran partita. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio 2021 alle 20.45 al Luigi Ferraris di Genova laospiterà lonella gara valida per la 36° giornata di campionato di Serie A.sono intervenuti in conferenza stampa pre. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? L’allenatore dei blucerchiati ha presentato così la sfida casalinga contro lo: “Fortunatamente dopo la partita non bellissima contro l’Inter, anche se come sospettavo abbiamo corso di più delle altre partite ma quando non si corre tutti insieme e non si arriva a tempo si fanno brutte figure, c’è subito un’altra partita. Loci ha battuto all’andata per cui abbiamo giustamente lo spirito di rivalsa e vogliamo fare una gran partita. ...

Advertising

Spezia_1906 : ?? #Piccoli per l'attacco aquilotto ?? Diversi dubbi per #Ranieri ?? Le probabili formazioni di #SampdoriaSpezia - GiulioValesini : @BertolliniR @Mezzorainpiu @frazambon @RaiTre Lei dice che lo studio era carente. Peccato fosse stato approvato dal… - JuveWhite : @Criscara63 @Marc0Esse Nel gesto di Ranieri c'è tutto l'italiano medio. Sa bene dove tira il vento e che il leone è… - EnricoGwozdz : @ilciccio67 @AlbertoPaul18 Carissimo #gdm il gesto fatto dai giocatori della Sampdoria è stato voluto del loro alle… - AndreaMarroni : @riotta @sampdoria @Inter Ranieri e' un grande, che ha assimilato in pieno la cultura brit. Non ce li vedo i capron… -