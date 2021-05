Pfizer ammonisce l’Italia | “Il richiamo del vaccino va fatto a 21 giorni | non a 5 settimane”

(Di martedì 11 maggio 2021), per bocca del suo direttore medico italiano Valeria Marino, prende le distanze dall’indicazione del Comitato tecnico scientifico di somministrare la seconda dose dela 5di distanza dalla prima, e non a 21come indicato dalla casa farmaceutica. Una scelta politica, dettata dalla contingenza che però deroga dal principio scientifico. “Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale”, dice infatti a Sky TG24 Marino. “Ilè stato studiato per una seconda somministrazione a 21”. I governi cioé non possono scegliere in autonomia se derogare o meno le indicazione della casa produttrice di un farmaco, in questo caso il. Sono due piani diversi, quello ...

