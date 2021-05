Per il Consiglio di Stato la nomina di Prestipino come capo della procura di Roma è “illegittima”: respinti i ricorsi (Di martedì 11 maggio 2021) Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati dal procuratore di Roma Michele Prestipino e dal Csm contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dal procuratore generale di Firenze Marcello Viola contro la nomina del capo della procura della capitale avvenuta il 4 marzo dell’anno scorso. La V Sezione del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli appelli, rispettivamente, di Prestipino e del Consiglio Superiore della Magistratura contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio del 16 febbraio scorso che aveva accolto ricorso di Marcello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Ildiha respinto gli appelli presentati daltore diMichelee dal Csm contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato daltore generale di Firenze Marcello Viola contro ladelcapitale avvenuta il 4 marzo dell’anno scorso. La V Sezione deldi, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli appelli, rispettivamente, die delSuperioreMagistratura contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio del 16 febbraio scorso che aveva accolto ricorso di Marcello ...

Advertising

ricpuglisi : +++ RENZI SUCCESSORE DI LETTA COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NEL 2014 +++ Seguitemi per altri clamorosi scoop di @reportrai3 - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio è oggi in missione a #Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri UE ???? #CAE ?? Gu… - ivanscalfarotto : .@POLITICOEurope riprende la mia amarezza sulle conseguenze della Brexit per i ragazzi arrivati a lavorare in Gran… - Herbert403 : Per il Consiglio di Stato la nomina di Prestipino come capo della procura di Roma è “illegittima”: respinti i ricor… - malaspinoso : @ChiaraBerrugi Grazie per il consiglio. Ieri mi sentivo molto meglio così ho ripreso a lavorare (da casa) perché da… -