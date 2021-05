Paura a Roma | inala vapori esalati dai prodotti detergenti nella tintoria e sviene

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 maggio 2021)questa mattina, intorno alle 10.45, in unadella Capitale, in via Valfurva all’altezza dell’incrocio con via Vallarsa. Un uomo è svenuto, probabilmente dopo avertodai. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, il personale del Nucleo NBCR, il capoturno provinciale e il funzionario di guardia. Sul luogo anche il personale sanitario del 118, che ha trasportato l’uomo in ospedale al policlinico Umberto I per tutte le cure del caso. su Il Corriere della Città.