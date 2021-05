Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Cyber offese a Mattarella, undici indagati - giacomozuliane : RT @HuffPostItalia: Cyber offese a Mattarella, undici indagati - HuffPostItalia : Cyber offese a Mattarella, undici indagati - FirenzePost : Offese a Mattarella: perquisizioni dei ros nei confronti di 11 indagati - paolochiariello : #Juorno #insuli e #offese sul web al presidente #Mattarella, tra gli 11 leoncino da tastiera beccati dai Carabinier… -

Ultime Notizie dalla rete : Offese Mattarella

Radio Radio

Sonoalla nostra professione '. 'È vero che i grandi giornali hanno raccontato la cosa in questo modo - risponde De Gregorio - ma le intenzioni di, quando ha fatto il nome di Draghi,...Il reato di diffamazione, per cui l'imputato è stato condannato, vede come partiil ... Per fortuna nostra e delle istituzioni si chiamano Sergioe Marta Cartabia ".Le perquisizioni rientrano in un più ampio approfondimento che la Procura della Repubblica di Roma sta svolgendo da tempo con il Ros Inchiesta offese a Mattarella ..."Io mi stupisco del silenzio del Presidente della Repubblica. Col cavolo che io non lo riterrei un problema di offesa della mia nazione..." ...