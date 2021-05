MotoGP, Pirro: 'Dovizioso wild card a Misano? Possibile al 50%' (Di martedì 11 maggio 2021) Primo giorno di test poco fortunato per Andrea Dovizioso alla guida dell'Aprilia RS - GP al Mugello : il forlivese ha percorso solo 25 giri, a causa delle condizioni climatiche poco clementi che hanno ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021) Primo giorno di test poco fortunato per Andreaalla guida dell'Aprilia RS - GP al Mugello : il forlivese ha percorso solo 25 giri, a causa delle condizioni climatiche poco clementi che hanno ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Dovi, il 2022 e il Mugello: parla @PirroRider ?? In pista oggi al Mugello c'era anche Michele Pirro che a… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ?? Dovi, il 2022 e il Mugello: parla @PirroRider ?? In pista oggi al Mugello c'era anche Michele Pirro che a @SandroDona… - robertobarale63 : RT @SkySportMotoGP: ?? Dovi, il 2022 e il Mugello: parla @PirroRider ?? In pista oggi al Mugello c'era anche Michele Pirro che a @SandroDona… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Dovi, il 2022 e il Mugello: parla @PirroRider ?? In pista oggi al Mugello c'era anche Michele Pirro che a @SandroDona… - SkySportMotoGP : ?? Dovi, il 2022 e il Mugello: parla @PirroRider ?? In pista oggi al Mugello c'era anche Michele Pirro che a… -