Maxi rissa a Battipaglia | individuati e denunciati 20 minori

Advertising

LaCittaSalerno : +++ MAXI RISSA +++ DENUNCIATI 16 RAGAZZINI: BOTTE PER UNA RIVALITA' AMOROSA LEGGI QUI --> - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: La maxi rissa tra ragazzini oltre il coprifuoco, che continua anche davanti alla polizia di Milano. - YouTvrs : Maxi #Rissa tra ragazzi dopo la #Cena: indagano i Carabinieri - - ABosurgi : RT @GiovanniBussett: La maxi rissa tra ragazzini oltre il coprifuoco, che continua anche davanti alla polizia di Milano. - GiovanniBussett : La maxi rissa tra ragazzini oltre il coprifuoco, che continua anche davanti alla polizia di Milano. -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rissa

IVG.it

... il raid punitivo di alcuni giovani di Campagna giunti a Battipaglia per farla pagare ad un gruppo di ragazzi del posto, come ricorda Ondanews, si è presto trasformato in unaper via della ...Una, avvenuta il weekend scorso sul lungomare di Loano avvenuta prima delle 22 di sera, immortalata in un video divenuto in breve tempo virale. Scene di ordinaria follia con calci, pugni, ...E’ stata archiviata, alla fine, la posizione di Giuseppe Ameduri, 19 anni, uno dei quattro indagati per la maxi rissa con accoltellamento che è stata scatenata nella borgata marinata di Mondello a Pal ...Una maxi rissa, avvenuta il weekend scorso sul lungomare di Loano avvenuta prima delle 22 di sera, immortalata in un video divenuto in breve tempo virale. Scene di ordinaria follia con calci, pugni, s ...