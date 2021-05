Mattarella | David di Donatello segnale di speranza e ripartenza

Advertising

Luciano06815942 : RT @franco67238399: David Donatello 2021, Mattarella: 'Cerimonia segnale di speranza' - franco67238399 : David Donatello 2021, Mattarella: 'Cerimonia segnale di speranza' - Alsaleh23357005 : RT @LuceCinecitta: David di Donatello, Mattarella: 'Cinecittà 'elemento propulsivo della ripartenza in grado di attrarre produzioni interna… - LuceCinecitta : David di Donatello, Mattarella: 'Cinecittà 'elemento propulsivo della ripartenza in grado di attrarre produzioni in… - ares_ele : David di Donatello 2021, Mattarella: 'Istituzioni sostengano il cinema, futuro sarà bello' | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella David

... Sergio, parlando al Quirinale in occasione della cerimonia di presentazione dei candidati ai premidi Donatello per il 2021; un segnale, ha detto, di ripartenza e speranza"."L anno ......nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "di Donatello" per l'anno 2021 che si è svolta al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. "...Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello per il 2021; un segnale, ha detto, di ripartenza e speranza"." ...Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo al Quirinale nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello per l’anno 2021 alla presenza del ...