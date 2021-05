L’attaccante McBurnie prende a calci e pugni un tifoso | il VIDEO fa il giro del web

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 maggio 2021) Un bruttissimo episodio si è verificato nei giorni scorsi e riguarda il mondo delo. Il protagonista in negativo è statodello Sheffield United, Oliver. Nel dettaglio ilatore ha aggredito un passante di 21 anni, la scena è stata ripresa dal cellulare deled in poco tempo ha fatto ildel web. Il giocatore è stato arrestato e la conferma è arrivata direttamente dalla polizia del North Yorkshire. Il giovane ha subito lesioni al volto e l’episodio si sarebbe verificato poco prima delle 20.30 di sabato a Knaresborough. Anche lo Sheffield sta indagando sull’accaduto,ha chiuso in anticipo la stagione a causa di un infortunio. In basso ildell’aggressione....