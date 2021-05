Kazan, sparatoria in una scuola russa: 9 morti tra bambini e professori. Due killer, uno ucciso (Di martedì 11 maggio 2021) Paura e morte in un attacco in una scuola di Kazan, in Russia: il bilancio è di 9 vittime e molte persone sono ricoverate in ospedale: lo riferiscono i servizi di... Leggi su ilmattino (Di martedì 11 maggio 2021) Paura e morte in un attacco in unadi, in Russia: il bilancio è di 9 vittime e molte persone sono ricoverate in ospedale: lo riferiscono i servizi di...

ilpost : C’è stata una sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia - rtl1025 : ?? Sono 9 - otto studenti e un insegnante - le vittime di una sparatoria in una scuola di Kazan, nella repubblica ru… - Adnkronos : #Sparatoria in una scuola di Kazan in #Russia, uccisi 6 studenti e un insegnante. - Dennyboy_777 : RT @Corriere: Chi è Ilnaz Galyaviev, lo studente che ha sparato a Kazan: «Odio tutti e devo liberare il mondo» - dar_riee : RT @opificioprugna: #Russia, sparatoria in una #scuola di #Kazan: almeno 11 morti e oltre 30 feriti. Stavano studiando il modello americano… -