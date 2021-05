Italia 1 si assicura Battiti Live fino al 2023. Riconfermati Gregoraci e Palmieri (Di martedì 11 maggio 2021) Battiti Live 2021 La musica di Battiti Live continuerà a battere nell’estate di Italia 1 per almeno altri tre anni. Mediaset e Radio Norba hanno infatti siglato il rinnovo della partnership fino al 2023. Anche quest’anno l’evento musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio, per evidenti ragioni legate alla pandemia non sarà itinerante ma – come nel 2020 – si svolgerà in un’unica scena, ad Otranto, con l’aggiunta di performance on the road in altre località. “La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021)2021 La musica dicontinuerà a battere nell’estate di1 per almeno altri tre anni. Mediaset e Radio Norba hanno infatti siglato il rinnovo della partnershipal. Anche quest’anno l’evento musicale condotto da Alaned Elisabetta, con la partecipazione di Mariasole Pollio, per evidenti ragioni legate alla pandemia non sarà itinerante ma – come nel 2020 – si svolgerà in un’unica scena, ad Otranto, con l’aggiunta di performance on the road in altre località. “La fiducia che Mediaset e la direzione di1 ripongono in noi non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la ...

