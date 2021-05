Internazionali d’Italia 2021, Lorenzo Musetti sconfitto in due set dal gigante americano Opelka (Di martedì 11 maggio 2021) Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2021, quarto Masters 1000 della stagione (terzo su terra battuta) per il circuito ATP. Il giovane tennista azzurro, dopo aver battuto all’esordio il polacco Hubert Hurkacz, è stato sconfitto quest’oggi sul campo 1 del Foro Italico dal gigante americano Reilly Opelka con un doppio 6-4. Decisivo il sensazionale rendimento al servizio del 23enne statunitense, che ha messo a segno la bellezza di 23 ace su dieci turni di battuta complessivi senza concedere palle break con una mostruosa percentuale di 83% di punti vinti con la prima. Opelka non ha mai sofferto particolarmente nei propri turni di servizio, mentre Musetti ha ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Si ferma al secondo turno il cammino diagli, quarto Masters 1000 della stagione (terzo su terra battuta) per il circuito ATP. Il giovane tennista azzurro, dopo aver battuto all’esordio il polacco Hubert Hurkacz, è statoquest’oggi sul campo 1 del Foro Italico dalReillycon un doppio 6-4. Decisivo il sensazionale rendimento al servizio del 23enne statunitense, che ha messo a segno la bellezza di 23 ace su dieci turni di battuta complessivi senza concedere palle break con una mostruosa percentuale di 83% di punti vinti con la prima.non ha mai sofferto particolarmente nei propri turni di servizio, mentreha ...

