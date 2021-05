India, il fiume Gange “restituisce” un centinaio di cadaveri (Di martedì 11 maggio 2021) In India, nello stato nord-orientale del Bihar, sono emersi un centinaio di cadaveri dalle acque del fiume Gange. Il sospetto è che siano persone morte di Covid appartenenti a famiglie indigenti che non hanno potuto pagare la cremazione. Lo riporta la Bbc. La scena è macabra, il fiume sacro degli indù “restituisce” cadaveri. Alcuni galleggiano, altri sono stai ritrovati adagiati a riva. Un funzionario del distretto rurale di Buxar ha parlato all’agenzia Ap di una quarantina di corpi, ma secondo diversi media locali sarebbero oltre un centinaio. Alcuni abitanti della zona sentiti hanno ipotizzato che i corpi siano stati gettati nell’acqua perché i crematori erano al completo. Segnali che la pandemia si sta estendendo fuori dalle città, ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) In, nello stato nord-orientale del Bihar, sono emersi undidalle acque del. Il sospetto è che siano persone morte di Covid appartenenti a famiglie indigenti che non hanno potuto pagare la cremazione. Lo riporta la Bbc. La scena è macabra, ilsacro degli indù “. Alcuni galleggiano, altri sono stai ritrovati adagiati a riva. Un funzionario del distretto rurale di Buxar ha parlato all’agenzia Ap di una quarantina di corpi, ma secondo diversi media locali sarebbero oltre un. Alcuni abitanti della zona sentiti hanno ipotizzato che i corpi siano stati gettati nell’acqua perché i crematori erano al completo. Segnali che la pandemia si sta estendendo fuori dalle città, ...

Advertising

ilpost : In India sono state trovate decine di corpi nel fiume Gange, e si sospetta che siano persone morte di COVID-19 che… - sfiorata82 : RT @ilpost: In India sono state trovate decine di corpi nel fiume Gange, e si sospetta che siano persone morte di COVID-19 che non era poss… - codeghino10 : In India sono state trovate decine di corpi nel fiume Gange, e si sospetta che siano persone morte di COVID-19 che… - LuciaDeVivo2 : RT @siamozeta: In #India sono stati trovati decine di cadaveri nel fiume #Gange: il sospetto è quello che siano vittime di Covid che non è… - ninnitarantino : RT @fanpage: Orribile ritrovamento in India. -