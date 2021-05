Google Pay | negli USA la vecchia versione è giunta al capolineaHDblog it

Advertising

Asgard_Hydra : Google Pay, negli USA la vecchia versione è giunta al capolinea - - nicxperfectnow : ma google pay è un sito sicuro? - 94CVHERRY : @tvnylou io ho scaricato Google pay ma se hai iPhone ci sono altre app tipo apple wallet - clouist94 : @94CVHERRY non si può fare, ma ti consiglio di collegare i dati della carta con il tuo accoun google tramite google pay - cellicom : Ecco le ultime novità per Google Pay, Chrome Canary e Assistant -

Ultime Notizie dalla rete : Google Pay

HDblog

Dual nanoSIM, 4G , GPS (Glonass, A - GPS), Wi - Fi, Bluetooth 4.2, NFC (per, trasmissione dati, pagamento dei ticket dei trasporti), e mini - jack da 3.5 mm (per le cuffie, senza ricorrere ...Tempo quindi di passare alla nuova versione; vale la pena precisare che nemmeno il sito,.com, può più essere usato per inviare e ricevere denaro. In Italia la nuova versione di, ...Negli Stati Uniti si dice addio al vecchio Google Pay: come promesso, da ieri l'app legacy, che da noi è ancora quella attuale, non permette più di inviare e ricevere denaro, rendendola di conseguenza ...Wise today announces an integration to bring Wise Platform to Google Pay users. Starting today, Google Pay users in the U.S. on iOS and Android devices are able to send money to their friends and fami ...