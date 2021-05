Gerusalemme | battaglia sulla Spianata | 9 morti e 300 feriti | Hamas lancia 30 razzi Netanyahu | «Varcata una linea rossa»

Advertising

Agenzia_Ansa : Battaglia a Gerusalemme, Hamas lancia razzi sulla città. 'Ha varcato la linea rossa, chi ci attacca pagherà un dur… - Fuxino89 : RT @OizaQueensday: Addirittura la 'battaglia di Gerusalemme', tutto pur di non dire 'apartheid', 'repressione delle forze di occupazione is… - superaggese : RT @ROBZIK: La battaglia di #Gerusalemme sulle prime pagine della stampa internazionale. - vicinolontano : RT @ROBZIK: La battaglia di #Gerusalemme sulle prime pagine della stampa internazionale. - abesibe : RT @OizaQueensday: Addirittura la 'battaglia di Gerusalemme', tutto pur di non dire 'apartheid', 'repressione delle forze di occupazione is… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme battaglia

In un video diffuso sul web, l'ala militare di Hamas ha affermato: 'ha chiamato, Gaza ha risposto'. Lasulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza ...Lasulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza dopo l'ultimatum ... Cosa è successo - La situazione a- rovente già da alcuni giorni - è cominciata a ...La battaglia sulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza dopo l'ultimatum di Hamas a Israele. Sono 150 i razzi lanciati da Gaza verso Israele: è ...Israele ha effettuato nelle scorse ore raid mirati contro 130 obiettivi palestinesi nella Striscia di Gaza e decine di militanti di Hamas sono stati uccisi. L'emergenza in realtà mai finita ritorna su ...