Genova | tavolino sull' uscio di una gastronomia | ristoratore multato 4 volte

Advertising

Dorian221190 : RT @mattino5: Tavolino sull'uscio di un ristorante, Alessandro multato 4 volte: in diretta da Genova il caso #Mattino5 - mattino5 : Tavolino sull'uscio di un ristorante, Alessandro multato 4 volte: in diretta da Genova il caso #Mattino5 - HugeBelin : RT @Anahata69: #zonagialla e tavolino all’aperto #pesce #frittura #genova - fabioferrero71 : RT @Anahata69: #zonagialla e tavolino all’aperto #pesce #frittura #genova - Anahata69 : #zonagialla e tavolino all’aperto #pesce #frittura #genova -

Ultime Notizie dalla rete : Genova tavolino

TGCOM

- - > Leggi Anche Liguria stipula una polizza anti - Covid per turisti stranieri - - > Leggi Anche Acquario di: aspetta i visitatori a pinne aperte Il ristoratore era stato costretto a mettere ...Una volta sola ho fatto l'errore di accomodarmi aldi un bar all'aperto, su una nota via ... che fosse in grado di fornire sia il parquet sia la posa a. Non avevo chiesto espressamente ...Multato quattro volte per due tavolini sull'uscio del suo locale ai Caruggi di Genova. È la storia di Alessandro Parodi, proprietario di una rosticceria nel centro del capoluogo ligure. "Sono stato sa ...Un fondo di sostegno alla transizione. Lo chiede il presidente di Confitarma Mario Mattioli al governo, perché è necessario disporre di sostegno per rendere sempre più green la navigazione all’interno ...