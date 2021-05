Gemelli | individuato meccanismo alla base del Diabete tipo 2

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Seguire da vicino la traiettoria deldi2, per comprendere quale sia il fattore ‘X’della sua comparsa, e’ un filone di ricerca di non poco conto,luce dei 700 milioni di persone affette da questa condizione nel mondo. Per questo, sta suscitando molto scalpore nel mondo scientifico uno studio pubblicato su Journal of Clinical Investigation (JCI) realizzato graziecollaborazione tra il gruppo del professor Andrea Giaccari, Responsabile del Centro per le Malattie Endocrine e Metaboliche Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS e professore associato di Endocrinologia, Universita’ Cattolica, campus di Roma, e quello del professor Sergio Alfieri, Direttore del Centro Chirurgico del Pancreas della Fondazione ...