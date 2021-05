Francia: aria di un colpo di Stato militare (Di martedì 11 maggio 2021) Il settimanale ultraconservatore Valeurs actualles ha pubblicato un controverso testo, firmato da militari, che fa temere il rischio di un golpe militare in Francia. Secondo i firmatari della lettera la Francia sta perdendo la sovranità. I militari invitano i cittadini a combattere per la sopravvivenza del Paese e di lottare contro i rischi di islamizzazione. Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Il settimanale ultraconservatore Valeurs actualles ha pubblicato un controverso testo, firmato da militari, che fa temere il rischio di un golpein. Secondo i firmatari della lettera lasta perdendo la sovranità. I militari invitano i cittadini a combattere per la sopravvivenza del Paese e di lottare contro i rischi di islamizzazione.

Aria di golpe in Francia per presunta perdita di sovranità

l settimanale Valeurs actualles ha pubblicato un controverso testo, firmato da militari, che fa temere il rischio di un golpe in Francia.

