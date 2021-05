Ecco Open-es | la piattaforma digitale per lo sviluppo sostenibile

(Di martedì 11 maggio 2021) Perché un intero sistema si trasformi ogni sua parte deve partecipare al cambiamento, è questo il principio che ha portato alla nascita di-es, la nuovaper lodelle filiere industriali aperta a tutte le realtà impegnate nella transizione energetica. Annunciata lo scorso dicembre, è frutto della partnership tra Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud DIREZIONE SOSTENIBILITÀ-es è unaaperta a tutte le imprese che vogliono giocare un ruolo da protagoniste nella crescita dell’ecosistema industriale sulle dimensioni della sostenibilità, in Italia e nel mondo. Si tratta di una digital platform unica nel suo genere, in cui alla componente di condivisione dei dati della sostenibilità si affianca un focus ...

Advertising

borghi_claudio : @Marcell77640487 @chilisummer NB anche quando eravamo al governo insieme e c'era da confermare l'obbligo legge Lore… - Rossonera_21 : Ecco un brano per te… La vacinada di Checco Zalone - lucaarmanni : RT @MySwitzerland_i: Con l'arrivo della bella stagione, la parola d'ordine nelle #SwissCities è... #arte all'aria aperta ?? Ecco alcune dell… - IITalk : RT @DiScienza: Robot ispirati alle piante… Ecco a voi i Plantoidi Il grande sogno di Barbara Mazzolai, vice-direttrice della robotica dell… - Monica73774598 : Ecco un brano per te… Bella 'mbriana - 2017 Remaster di Pino Daniele -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Open

Tiscali.it

Sono aperte le iscrizioni all'day delle lauree magistrali dell'Università dell'Insubria: "Preparati a nuove sfide" è lo slogan scelto per questa edizione completamente virtuale e organizzata per la prima volta tramite la ...I muscoli in questi casi sono veri e propri salvavita,perché i soggetti che mostrano punteggi ... 2021 Jama NetworkFacebook inizia a testare una nuova funzione per i suoi utenti nel tentativo di contrastare la disinformazione. Leggere prima di condividere, è questo il messaggio del social network.L'artista rumeno Mircea Cantor è in mostra a Villa Medici dal 20 maggio al 19 settembre con l'esposizione "Art club #32".