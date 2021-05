DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: 5’30” per i fuggitivi. Insegue la Ineos. Pioggia sulla corsa (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.22 Ineos Grenadiers in blocco in testa al gruppo con la maglia rosa Filippo Ganna. 14.20 Siamo ormai in vista del traguardo volante. 14.17 La pioggia continua a tergiversare sulla corsa. 14.14 Il gruppo si sta avvicinando al traguardo volante di Rossena, che si trova in un tratto in salita. Dopodiché la gara prenderà tutta un’altra svolta. 14.11 La corsa si trova a San Polo d’Enza. 14.08 105 km al traguardo e 5’36” di vantaggio per i 25 battistrada. 14.05 Successivamente ci sarà un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL14.22Grenadiers in blocco in testa al gruppo con la maglia rosa Filippo Ganna. 14.20 Siamo ormai in vista del traguardo volante. 14.17 La pia continua a tergiversare. 14.14 Il gruppo si sta avvicinando al traguardo volante di Rossena, che si trova in un tratto in salita. Dopodiché la gara prenderà tutta un’altra svolta. 14.11 Lasi trova a San Polo d’Enza. 14.08 105 km al traguardo e 5’36” di vantaggio per i 25 battistrada. 14.05 Successivamente ci sarà un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del ...

Advertising

PJAx18535225 : @RaiPlay Buongiorno, ma perché guardando in diretta su RAIPLAY Rai2 il Giro d'Italia ogni 5 minuti dice 'contenuto… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Piacenza-Sestola in DIRETTA: pioggia battente e 25 in fuga. All’attacco anche Conti e De Marchi… - RaiPlay : ???? Tappa n°4 già importante per la classifica: cambierà la maglia rosa? ?? Per scoprirlo segui la diretta del #Giro… - synapsees : RT @TnSviluppo: Domani 12 maggio alle 10.00 da Trento passerà il Giro d’Italia della CSR! Si parlerà di #circolarità dei processi produttiv… - Batwayne82Queen : RT @gcnItalia: Il velocista del @TeamCOFIDIS @eliaviviani sulla terza tappa del #giroditalia2021 di ieri che lo ha visto chiudere al quarto… -