Denise Pipitone | indagini in corso su una giovane di Scalea

Leggi su ck12

(Di martedì 11 maggio 2021) Possibile svolta nel caso di: avviati degli accertamenti su una ragazza didi origini romene che le somiglierebbe parecchio. Tuttavia non tutti gli elementi al vaglio degli inquirenti sembrerebbero coincidere. Sembra essersi riaccesa la flebile speranza chepossa essere ancora in vita: la nuova pista, l’ennesima di un caso che da 17 anni continua a restare irrisolto, porta in Calabria. Secondo quanto si apprende, i carabinieri in seguito a una segnalazione hanno avviato degli accertamenti su una ragazza di circa 20 anni di origini romene residente a, in provincia di Cosenza. Un cittadino ha riferito che potrebbe trattarsi proprio della bambina scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo l’1 settembre 2004, quando aveva solo 4 ...