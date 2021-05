De Marchi commosso: 'Un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera' (Di martedì 11 maggio 2021) "Mi viene da piangere. È un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera. Cercherò di godermi al massimo questo momento". Sono le prime parole, ai microfoni di Raisport, di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) "Mi viene da piangere. È unper ididi. Cercherò di godermi al massimo questo momento". Sono le prime parole, ai microfoni di Raisport, di ...

Advertising

FabioDelVecchi4 : De Marchi commosso: "Un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera" - ilcirotano : De Marchi commosso: 'Un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera' - - Compagno_Pert : @ADM_RossodiBuja Alessandro De Marchi, il Rosso di Buja è in rosa! Un professionista con un'abnegazione d'altri tem… - sportface2016 : #Giro104, #DeMarchi commosso: 'Dedico la maglia rosa a me e a mia moglie' - ii_minis : @D_Tirinnanzi @JoeDombro @ADM_RossodiBuja @EvenepoelRemco @Eganbernal @MikelLandaMeana Dimmi che sei commosso come… -