**Covid: Giani, 'In Toscana 367 nuovi casi, tasso positivi all'1,67%'** (Di martedì 11 maggio 2021) Firenze, 11 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. "Abbiamo aperto altri tre centri vaccinali a Scandicci, alla Casa del Popolo di Grassina e a Pontassieve - aggiunge Giani nel post - Nelle prossime due settimane, nell'area vasta più abitata della Toscana, ne entreranno in funzione altri 8 per aumentare sempre di più il ritmo con l'arrivo di nuovi vaccini".

