Coronavirus, probabile via libera dell'Ema al vaccino per i minori (Di martedì 11 maggio 2021) La direttrice medica di Pfizer Italia ha annunciato che entro giugno potrebbe arrivare l'ok dell'Ema alla somministrazione del vaccino agli adolescenti. vaccino, a giugno possibile ok dell’Ema per la somministrazione di Pfizer agli adolescenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) La direttrice medica di Pfizer Italia ha annunciato che entro giugno potrebbe arrivare l'ok'Ema alla somministrazione delagli adolescenti., a giugno possibile ok’Ema per la somministrazione di Pfizer agli adolescenti su Notizie.it.

Advertising

NewSicilia : #Coronavirus - Il Governo mantiene la linea della prudenza: no all'abolizione del #coprifuoco #Newsicilia - EmilioTag : Piano piano cambia la narrazione... #coronavirus #COVID19 #Speranza #Sileri - TheHaller8 : @radionowher Bassetti: “Il contagio via aerosol è poco probabile. In stanza con malato non c'è traccia di virus nel… - infoitinterno : Coronavirus, studio choc: 'La malattia grave è 2,5 volte più probabile negli uomini calvi' - Italy1Dr : Il coronavirus può sopravvivere sulle superfici? ___________________________________________ Non è certo per quanto… -